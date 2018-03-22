Госавтоинспекция города Москвы обращается к жителям и гостям столицы активнее использовать возможности центра по получению государственной услуги по регистрации автотранспорта...

Государственная услуга по регистрации автотранспортных средств во флагманском центре «Мои документы» становится популярнее.Флагманский офис «Мои документы» принял двухтысячного посетителя, который обратился для регистрации транспортного средства. Удобство и комфорт, созданные для автолюбителей, уже успели оценить посетители центра. Получение государственной услуги продумано до мелочей: удобная транспортная доступность, резервирование места для автомобиля на парковке, оформление заявления без очереди, осмотр автомашины сотрудником ГИБДД в комфортных условиях на теплой парковке. Абсолютно все посетители отмечают, что от получения государственной услуги остаются положительные впечатления и они, несомненно, будут обращаться именно сюда, а также порекомендуют знакомым регистрировать автотранспорт в этом центре.Госавтоинспекция города Москвы обращается к жителям и гостям столицы активнее использовать возможности центра по получению государственной услуги по регистрации автотранспорта.Процедура очень проста. Предварительно нужно записаться в центр через единый портал государственных услуг gosuslugi.ru или сайт mos.ru.После электронной регистрации заявителю необходимо подъехать в назначенное время к флагманскому офису «Мои документы», который расположен на первом этаже торгового центра Пресненская набережная, д. 2. На въезде со стороны Тестовской улицы оборудована бесплатная стоянка для клиентов и площадка для осмотра автомобилей.Флагманский офис «Мои документы» открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81