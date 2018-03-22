Американские ученые выяснили, что сладкое питье, в том
числе и фруктовые соки, несет в себе смертельную опасность. При частом и
многолетнем употреблении любовь к таким напиткам может обернуться трагедией.
Американские ученые выяснили, что сладкое питье, в том
числе и фруктовые соки, несет в себе смертельную опасность. При частом и
многолетнем употреблении любовь к таким напиткам может обернуться трагедией.
Сотрудники Университета Эмори провели исследование, в котором участвовали 30 183 человек. В окончательную выборку вошли около 18 тысяч добровольцев. Эксперты
отсеяли диабетиков и страдающих болезнями сердца. Специалисты подсчитали уровень
употребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую
воду, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие.
За участниками наблюдали в течение шести лет. Если доброволец
умирал, выяснялась причина его гибели. Учитывались все возможные факторы, которые
могли повлиять на продолжительность жизни почившего, например, различные заболевания, нарушения в деятельности органов и систем, уровень доходов,
вредные привычки и физическую активность.
Выяснилось, что те, кто выпивал около одного литра сладких
напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по
сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. Другие
сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти, сообщает
EurekAlert!.
Напомним, ученые из США уже говорили о необходимости
правильного питания. Они выяснили, что жирная и высококалорийная пища, фастфуд,
популярные в развитых странах Запада, неизбежно приводят к ожирению и
накоплению биологического "мусора" в организме на клеточном уровне.
Это, в свою очередь, способствует более раннему наступлению старческих
нарушений головного мозга. При этом каждый девятый житель планеты носит в себе
опасную генную мутацию, увеличивающую риск старческого слабоумия вследствие
неправильной диеты.