Американские ученые выяснили, что сладкое питье, в том числе и фруктовые соки, несет в себе смертельную опасность. При частом и многолетнем употреблении любовь к таким напиткам может обернуться трагедией.

Американские ученые выяснили, что сладкое питье, в томчисле и фруктовые соки, несет в себе смертельную опасность. При частом имноголетнем употреблении любовь к таким напиткам может обернуться трагедией.Сотрудники Университета Эмори провели исследование, в котором участвовали 30 183 человек. В окончательную выборку вошли около 18 тысяч добровольцев. Экспертыотсеяли диабетиков и страдающих болезнями сердца. Специалисты подсчитали уровеньупотребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовуюводу, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие.За участниками наблюдали в течение шести лет. Если доброволецумирал, выяснялась причина его гибели. Учитывались все возможные факторы, которыемогли повлиять на продолжительность жизни почившего, например, различные заболевания, нарушения в деятельности органов и систем, уровень доходов,вредные привычки и физическую активность.Выяснилось, что те, кто выпивал около одного литра сладкихнапитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца посравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. Другиесахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти, сообщаетEurekAlert!.Напомним, ученые из США уже говорили о необходимостиправильного питания. Они выяснили, что жирная и высококалорийная пища, фастфуд,популярные в развитых странах Запада, неизбежно приводят к ожирению инакоплению биологического "мусора" в организме на клеточном уровне.Это, в свою очередь, способствует более раннему наступлению старческихнарушений головного мозга. При этом каждый девятый житель планеты носит в себеопасную генную мутацию, увеличивающую риск старческого слабоумия вследствиенеправильной диеты.