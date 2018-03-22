Железная рука, как у киборга, и робот - вместо официанта. Да и фон вовсе не похож на советский ресторан. И, все равно, легко угадывается - кадр из Бриллиантовой руки. И Юрий Никулин, который стал персонажем из японских мультфильмов.

Железная рука, как у киборга, и робот — вместо официанта. Да и фон вовсе не похож на советский ресторан. И, все равно, легко угадывается — кадр из "Бриллиантовой руки". И Юрий Никулин, который стал персонажем из японских мультфильмов.Впрочем, не он один. Так могли бы выглядеть знаменитые Трус, Балбес и Бывалый, если бы были героями не советской комедии, а анимэ. Новое прочтение классических фильмов сейчас на пике популярности. Часто — без упоминания авторства, как народное достояние. Но у этих кадров есть создатель — художник Дмитрий Грозов. Начал он с нескольких сцен из любимых кинокартин, идея появилась из обычной шутки и должна была быстро истощиться. Но неожиданно у серии появились поклонники, которые уже оставляют художнику заказы. В образе японских мульт-персонажей хотят видеть героев картин "17 мгновений весны", "Кин-дза-дза!" и "12 стульев". Что это — частный случай или — тенденция?Он не открыл в мире искусства новое направление. Но использовал уже существующее для вполне востребованного, как оказалось, запроса общества.Знаменитые фильмы теперь не только на пленке, но и в комиксах в интернете. Попал в точку. Идея понравилась и подписчикам, и людям из мира киноискусства. Возможно, теперь многие российские киноафиши будут делать именно в таком стиле. Дмитрий взорвал интернет. Свободный художник родом из Челябинска, живущий в Петербурге, теперь популярен и за рубежом.По собственному признанию, даже не ожидал такой реакции. Теперь заказов сотни, от портретов в стиле аниме до больших полотен. Но у мастера есть своя мечта всей жизни. Европейский, американский рынок тоже появился среди заказчиков. Новые постеры и на западный манер. Значительная аудитория, возможно, появится в Японии, где похожие работы очень востребованы, уверены российские поклонники аниме.Крылатые фразы советских фильмов, по признанию аниматора, слишком трудно было переводить. Некоторые из них для картин он немного изменил, чтобы пользователь на английском языке все понял. Впрочем, о какой сцене из фильма идет речь, россияне узнают и без пояснений.Многих легендарных актеров из этих сцен уже нет с нами. И познакомиться с ними лично у подрастающего поколения получится. Потому, цель проекта — это еще и привлечь внимание к нашей киноклассике. После таких репостов на стене, увидевшему точно захочется посмотреть о каком фильме и актрисе идет речь.