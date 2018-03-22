Озвучены первые результаты большой работу по законодательному обеспечению послания президента Федеральному собранию. В Госдуму поступило более 360 предложений от депутатов и местных парламентов.

Озвучены первые результаты большой работу позаконодательному обеспечению послания президента Федеральному собранию. ВГосдуму поступило более 360 предложений от депутатов и местных парламентов."За короткий промежуток времени после оглашенияпослания Федеральному собранию президента Путина поступило более 360предложений со стороны депутатов, регионов по законодательному обеспечениюпослания", – сообщил спикер Вячеслав Володин после заседания Совета Думы,на котором межфракционная рабочая группа представила предложения по реализациипослания президента.Он отметил, что сейчас ведется подробная проработка первойгруппы инициатив, которая включает около 70 законопроектов. "Рабочая группаприступила уже к проработке этих инициатив. И мы вместе с правительствомпостараемся сделать все, чтобы по ключевым вопросам законодательные решениябыли приняты как можно быстрее", – добавил глава Думы.Напомним, что сразу же после того, как Владимир Путин выступилс посланием Федеральному собранию, в Госдуме была создана специальная рабочаягруппа, которая занялась подготовкой к законодательному обеспечению документа.Стоит отметить, что нижняя палата парламента по нескольким важныхмоментов, так сказать сыграла на опережение. Как рассказал ВячеславВолодин, по целому ряду тем, на которых акцентировал внимание Владимир Путин, вГосдуме ранее уже прошли слушания, функционируют профильные рабочие группыдепутатов. Речь идет, в частности, о решении проблем обманутых дольщиков,диверсификации оборонно-промышленного комплекса, цифровой экономике.Президент России Владимир Путин выступил с ежегоднымПосланием Федеральному собранию 1 марта. В своей речи глава государстварассказал парламентариям о положении дел в стране и обозначил основныенаправления развития внешней и внутренней политики государства. Впервыеоглашение документа проходило не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.На больших экранах демонстрировалась инфографика и видеонового российского оружия. Выступление главы государство более 40 разпрерывалось аплодисментами. Как Dni.Ru, ранее Вячеслав Володин сообщил,что Владимир Путин лично координировал создание новых типов вооружения,продемонстрированных в Манеже.