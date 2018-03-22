Помогут развивать сельское хозяйство во благо науки. Депутаты ЗакСобрания Владимирской области проголосовали за господдержку образовательных и научных организаций, где занимаются аграрным производством. К примеру, в нашем регионе к ним относится Ново-Александровский сельскохозяйственный колледж. Изменения предлагается внести в закон « О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области».

22.03.2018Помогут развивать сельское хозяйство во благо науки. Депутаты ЗакСобрания Владимирской области проголосовали за господдержку образовательных и научных организаций, где занимаются аграрным производством. К примеру, в нашем регионе к ним относится Ново-Александровский сельскохозяйственный колледж. Изменения предлагается внести в закон О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области. Нововведение, по словам депутатов, позволит учреждению решить проблемы с утечкой кадров и по содержанию имущества. Финансовая поддержка будет выделяться на приобретение различных семян, удобрений, а также крупнорогатого скота.Владимир Сипягин, председатель комитета ЗакСобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии: "И в этом законе предусматриваются меры государственной поддержки. В частности, компенсации затрат, связанных с закупкой семян, с закупкой племенного скота, с мелиорацией почв, господдержки по закупке сельскохозяйственной отечественной технике. Этого раньше не было".Прежде организации, которые кроме образовательной деятельности ещё и выращивали урожай, и скот, на господдержку не могли рассчитывать. А она им была нужна.Владимир Сипягин, председатель комитета ЗакСобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии: "И вот это очень важно, что наконец-то государство обратило внимание, и мы как депутаты обратили внимание на этот сегмент сельскохозяйственного производства. Поэтому деньги будут выделяться после принятия данного закона, буду выделяться меры этой господдержки. И данные образовательные, научные организации, они будут жить уже, подкреплённые теми финансовыми ресурсами, которые предоставят им, как со стороны федерации, так и со стороны областного бюджета власть".Изменения коснутся и дачников. Благодаря поддержке нового законопроекта, садоводам больше не придётся проводить экспертизы и утверждать проектно-сметную документацию, чтобы пользоваться водой из недр земли.Метки: экономика, сельское хозяйство, ЗакСобрание, господдержка, финансы, дачники, аграрии