Добровольцы из группы Вагнера одержали в Сирии очередную – пусть и не грандиозную, но победу. Бойцы ЧВК помогли правительственным вооруженным силам занять плацдарм у Мисрабы в Восточной Гуте.

Добровольцы из группы Вагнера одержали в Сирии очередную – пусть и не грандиозную, но победу. Бойцы ЧВК помогли правительственным вооруженным силам занять плацдарм у Мисрабы в Восточной Гуте.Бойцы Вагнера вновь проявили себя на поляхсражения в Сирии, где правительственные войска противостоят террористическимгруппировкам. Одним из районов страны, где ситуация остается весьма напряженной,является Восточная Гута.На фоне того, что президенту страны Башару Асаду приподдержке России удалость достичь ряда договоренностей с противостоящими группировками,вылазки боевиков продолжаются. И в ряде случаев на помощь правительственнойармии приходят добровольцы, в том числе, из России.Буквально на днях бойцы ЧВК Вагнера приняли участие вобеспечении безопасности гуманитарных коридоров, которые открыты для всехжелающих покинуть районы боевых действий. Колонны простых сирийцев, в числекоторых женщины и дети, нередко становятся объектами атак вооруженныхформирований.Так, на днях группа боевиков решила контратаковать позиции верныхАсаду подразделений по направлению к городу Мисраба, который расположен северо-восточнееДамаска. В результате атаки вооруженных бандитов правительственным силампришлось оставить свои позиции, тем самым оголив и выход к гуманитарномукоридору.В ночь с 18 на 19 марта бойцам Вагнера при поддержке артиллерииудалось освободить потерянные ранее позиции. Более того, удачные действия добровольцевувеличили занимаемую проправительственными войсками территорию и обеспечили плацдармдля их дальнейшего наступления на позиции боевиков.Отметим, что на сегодняшний день Башар Асад смог восстановитьконтроль над всей территорией Мисрабы. Теперь бойцам Вагнера предстоит взятьпод свою защиту гуманитарный коридор, созданный Центром по примирениювраждующих сторон и обеспечить выход мирных жителей, сообщает Regnum со ссылкойна издание Arabitoday.com.Напомним, гуманитарные паузы были введены в Восточной Гуте с27 февраля. В районе устанавливается четырехчасовой режим прекращения огня, входе которого открываются гуманитарные коридоры для доставки гуманитарнойпомощи и эвакуации мирного населения.