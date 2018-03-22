Устройство размером с крупинку соли поможет в борьбе с подделкой лекарств и других товаров.

Компания IBM презентовала компьютер размером 1 x 1 миллиметр. Он вмещает более миллиона транзисторов.Ключевой областью применения станет борьба с подделкой товаров. Этот вид преступлений стоит мировой экономике 600 миллиардов долларов США в год. Что гораздо хуже, он уносит человеческие жизни. Блог компании приводит впечатляющие цифры: в некоторых странах до 70% продаваемых лекарств являются подделками, не имеющими лечебного эффекта.Крошечный компьютер будет встраиваться в упаковку товара и хранить сведения, подтверждающие его подлинность. Хранение информации и передачу данных между устройствами планируется осуществлять с помощью технологии блокчейн, известной своей надёжностью."В течение ближайших пяти лет криптографические якоря, такие как чернильные точки или крошечные компьютеры, меньшие, чем крупинка соли, будут встроены в повседневные предметы и устройства. Они будут использоваться в тандеме с распределённой технологией блокчейн для обеспечения подлинности объекта [на всём пути] от места происхождения [товара] до того [момента], когда он попадёт в руки потребителя. Эти технологии открывают дорогу новым решениям, относящимся к безопасности пищевых продуктов, подлинности изготовленных компонентов, генетически модифицированным продуктам, распознаванию подделок и происхождению предметов роскоши", – рассказывает Эрвинд Кришна (Arvind Krishna), руководитель IBM Research.Как сообщает ресурс Tech Xplore, компания обещает выпустить на рынок первые модели устройства уже через полтора года. Его стоимость составит менее пяти центов.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о других интересных разработках, например, чипе для выявления генетических заболеваний, созданном российскими учёными.