Настоящего таксиста-многостаночника остановили сотрудники ДПС - салон его автомобиля больше напоминал кабину самолета или рубку субмарины, нежели водительское место.

Настоящего таксиста-многостаночника остановили сотрудники ДПС — салон его автомобиля больше напоминал кабину самолета или рубку субмарины, нежели водительское место.Вся передняя панель и большая часть лобового стекла были заняты разного рода гаджетами — телефонами, планшетами, мониторами и GPS-навигаторами. Всего стражи порядка насчитали 21 устройство, так или иначе отвлекавшее внимание водителя.Таким образом, таксист побил предыдущий рекорд, установленный его коллегой из Барнаула, — тот успевал отвечать на звонки и просматривать входящие заказы с 13 электронных устройств. В каком городе искал клиентов новый "чемпион" остается неизвестным, хотя большинство комментаторов сходятся во мнении, что это Москва."Это новый вид наркомании — таксикомания", — точно охарактеризовал сложившуюся ситуацию один из пользователей Сети.