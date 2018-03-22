Избили 13-летнего школьника-инвалида. Сегодня в социальных сетях появилось видео, в котором толпа несовершеннолетних пинает ногами беззащитного парня. Произошло это в Покрове. По предварительной информации, причиной избиения стало неосторожно высказанное подростком мнение, в адрес одной из местных девушек. К слову, мальчик имел особенности развития, обучался в первой школе по индивидуальной программе.

22.03.2018Избили 13-летнего школьника-инвалида. Сегодня в социальных сетях появилось видео, в котором толпа несовершеннолетних пинает ногами беззащитного парня. Произошло это в Покрове. По предварительной информации, причиной избиения стало неосторожно высказанное подростком мнение, в адрес одной из местных девушек. К слову, мальчик имел особенности развития, обучался в первой школе по индивидуальной программе. Сейчас с многочисленными травмами он находится в областной детской клинической больнице.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Состояние, конечно, очень сложное. С учётом этих особенностей развития ребёнка. Сейчас у него диагностированы ушибы многочисленные, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма. То, что мы увидели на видео, эмоции и ощущения, и чувства у всех одинаковые рождаются в этот момент. Двойная жестокость. Одна исходит со стороны тех, кто бьёт, вторая - со стороны тех, кто снимает".С заявлением в полицию об избиении 13-летнего мальчика-инвалида обратилась его бабушка, с которой он проживает. Как сообщают в СледКоме, такие случаи детского синдрома жестокости, к сожалению, уже не редкость. Когда свою жертву не просто избивают, а снимают на телефон и выкладывают видео в соцсеть. Сейчас по всем участникам инцидента, а их насчитывается около 15 человек, проводится проверка. В ближайшее время будет решаться, как поступить с жестокими подросткамиМетки: происшествие, избиение, подросток, инвалид, Покров, соцсеть, детская жестокость