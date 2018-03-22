Умершая бабушка во сне – это очень важный знак, на который стоит обратить особое внимание. Чтобы выяснить, к чему снится подобное сновидение, следует постараться тщательно и до малейших деталей вспомнить диалог с покойницей, а также собственные ощущения во сне.

Умершаябабушка во сне – это очень важный знак, на который стоит обратить особоевнимание. Чтобы выяснить, к чему снится подобное сновидение, следует постаратьсятщательно и до малейших деталей вспомнить диалог с покойницей, а также собственныеощущения во сне.Обычно умершиеродственники приходят в сновидениях с целью предупредить о чем-то или указать начто-то важное, что мы могли упустить из виду. Тем, кому привиделись покойныеили дедушка, сонники рекомендуют обратить особое внимание на это сновидение,поскольку в нем содержится зашифрованная информация, которая, скорее всего,касается родных.Действия,жесты, слова – все это имеет тайный смысл, который нужно суметьправильно "прочитать" и трактовать. Если усопшая снится вам часто, то это говорито том, что следует помянуть покойницу. Сделать это очень легко – просто угостите, коллег или просто знакомых людей или любыми другимисладостями, которые при жизни любила бабушка, попросив их помянутьродственницу.Сновидение,в котором довелось видеть бабушку мертвой, ни в коем случае не предвещает, а скорее наоборот – сулит долгую и жизнь. Как правило,сонник трактует подобный знак как подсознательную тревогу за родственницу. Вероятно,наяву старушка , и ваши проявились в подсознании.По соннику,такой образ говорит о том, что в прошлом она совершила роковую ошибку,за которую в скором времени ей придется поплатиться собственным счастьем. Крайне неблагоприятнымсчитается сон, в котором умершая бабушка ожила на глазах сновидца. Такое явлениепредупреждает о грядущих несчастьях, которые могут проявиться в чужих интригахи злословии.Если сновидцу довелось целовать покойную бабушку всновидении, то стоит ожидать ухудшения своего здоровья и болезненное состояние организма.Увидеть, как покойница кого-то другого – к серьезным проблемам создоровьем у человека, который появился во сне. Если усопшая целовала в лоб – этосимволизирует неожиданную кончину той персоны.