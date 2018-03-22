Умершая
бабушка во сне – это очень важный знак, на который стоит обратить особое
внимание. Чтобы выяснить, к чему снится подобное сновидение, следует постараться
тщательно и до малейших деталей вспомнить диалог с покойницей, а также собственные
ощущения во сне.
Умершая
бабушка во сне – это очень важный знак, на который стоит обратить особое
внимание. Чтобы выяснить, к чему снится подобное сновидение, следует постараться
тщательно и до малейших деталей вспомнить диалог с покойницей, а также собственные
ощущения во сне.
Обычно умершие
родственники приходят в сновидениях с целью предупредить о чем-то или указать на
что-то важное, что мы могли упустить из виду. Тем, кому привиделись покойные
или дедушка, сонники рекомендуют обратить особое внимание на это сновидение,
поскольку в нем содержится зашифрованная информация, которая, скорее всего,
касается родных.
Действия,
жесты, слова – все это имеет тайный смысл, который нужно суметь
правильно "прочитать" и трактовать. Если усопшая снится вам часто, то это говорит
о том, что следует помянуть покойницу. Сделать это очень легко – просто угостите
, коллег или просто знакомых людей или любыми другими
сладостями, которые при жизни любила бабушка, попросив их помянуть
родственницу.
Сновидение,
в котором довелось видеть бабушку мертвой, ни в коем случае не предвещает
, а скорее наоборот – сулит долгую и жизнь. Как правило,
сонник трактует подобный знак как подсознательную тревогу за родственницу. Вероятно,
наяву старушка , и ваши проявились в подсознании.
По соннику,
такой образ говорит о том, что в прошлом она совершила роковую ошибку,
за которую в скором времени ей придется поплатиться собственным счастьем. Крайне неблагоприятным
считается сон, в котором умершая бабушка ожила на глазах сновидца. Такое явление
предупреждает о грядущих несчастьях, которые могут проявиться в чужих интригах
и злословии.
Если сновидцу довелось целовать покойную бабушку в
сновидении, то стоит ожидать ухудшения своего здоровья и болезненное состояние организма.
Увидеть, как покойница кого-то другого – к серьезным проблемам со
здоровьем у человека, который появился во сне. Если усопшая целовала в лоб – это
символизирует неожиданную кончину той персоны.