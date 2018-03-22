На сайте Минобороны завершается голосование по выбору названия для нового российского супероружия. Боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат и крылатая ракета неограниченной дальности станут первыми оружейными системами, имя которым дадут не конструкторы.

На сайте Минобороны завершается голосование по выбору названия для нового российского супероружия. О нем рассказал Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию. Боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат и крылатая ракета неограниченной дальности станут первыми оружейными системами, имя которым дадут не конструкторы, не военные, а рядовые граждане.Автоматический миномет "Василек", самоходная пушка "Гиацинт", дивизионная гаубица "Акация". При залпе огонь вырывается в виде цветка — красиво объясняют артиллеристы, а вот почему самый большой и самый мощный в мире огнемет называется "Буратино", пришлось спрашивать у конструкторов."Я все пытался найти аналогии, и единственное, что у этого "Буратино" — короткая база и длинная боевая часть, то есть длинный нос", — пояснил генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Макаровец.Считается, что имена собственные отечественной военной технике стали присваивать после легендарной "Катюши". Установке залпового огня БМ-13 ласковое прозвище неофициально дали сами бойцы.Ее наследники — современные реактивные системы залпового огня — с каждой новой модификацией носили все более грозные наименования."Град может же и убить человека. Попасть куда-то в висок", — поясняет командир боевой машины Сергей Зимин."Град" — удивительно созвучно аббревиатуре заказчика – ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны). А уже потом в серии по аналогии появились и более грозные природные явления — "Смерч", "Ураган" и "Торнадо".Подводные лодки, которые во времена СССР поставляли в страны Варшавского договора, вполне предсказуемо назвали "Варшавянками". Сейчас "Варшавянки" служат в составе Черноморского флота.Проект "Щука" — тоже логичное название. Но на Северном флоте есть и модели лодок с названиями из семейства кошачьих."Леопард", "Гепард", "Пантера", "Тигр" — все это хищники, которые непосредственно ведут охоту", — подчеркивает командир подводной лодки "Пантера" Алексей Пашовкин.Некоторые с воды взмывают в небо. Это вертолет Ка-52."Название "Аллигатор", скорее всего, связано с его предшественником – "Черной акулой". Это оба водоплавающие хищники, которые смотрят за обстановкой и выжидают момент, когда лучше всего ударить", — рассказывает о названии вертолета командир Ка-52 Евгений Морозов.Зенитная установка "Оса" жалит. "По аналогии с осой, она может ужалить шесть раз, пустив шесть ракет", — добавляет начальник зенитно-ракетного расчета Лев Сулейманов.А ракетный комплекс "Тор" формой антенны отдаленно напоминает одноименную геометрическую фигуру, а мощью — скандинавского бога-громовержца."Никакой системы в этом никогда не было и сейчас нет, — говорит о названиях оружейных систем военный эксперт Михаил Ходоренок. — Например, автоматизированные системы управления могут называться "Байкал", "Сенеж" — по именам озер. И в то же время может быть, например, "Фундамент".В названии артиллерийской установки "Мста" непосвященным слышится исковерканное слово "месть".Мста — это вообще-то небольшая речушка на российском северо-западе. По легенде, на ней отдыхал один из конструкторов самоходной артиллерийской установки. И лишь позже выяснилось, что именно на берегах этого водоема располагались первые укрепрайоны древних славян.У командира экипажа Александра Пушкина — версия более поэтическая."Река прямая — Мста. Поэтому ее так и назвали, — говорит о САУ командир гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Александр Пушкин. — Она точная, как снайперская винтовка".Конечно, все это можно и упорядочить, увековечив, скажем, конструкторов, как это сделали в авиации — Туполев, Антонов, Сухой. Но, с одной стороны, это ведь часть военной тайны, а с другой — российская военная техника известна во всем мире под уже существующими названиями.