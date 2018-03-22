К хроническим аутоиммунным заболеваниям относят болезни, возникающие в результате повышенной активности иммунной системы организма относительно собственных клеток. При этом иммунная система перестает идентифицировать здоровые клетки организма и запускает процесс их разрушения. Аутоиммунное заболевание может поражать конкретную систему либо весь организм.

К хроническим аутоиммуннымзаболеваниям относят болезни, возникающие в результате повышенной активностииммунной системы организма относительно собственных клеток. При этом иммуннаясистема перестает идентифицировать здоровые клетки организма и запускаетпроцесс их разрушения. Аутоиммунное заболевание может поражать конкретнуюсистему либо весь организм.Факторы, вызывающие болезниданной группы, доподлинно неизвестны. Предположительно, это инфекционныезаболевания, стресс, травмы, продолжительные или систематические переохлаждения,генетическая предрасположенность, отсутствие нормального режима сна,употребление психотропных веществ (включая табак и алкоголь).Еда – тоже стрессХимические соединения, ГМО,человеческие гормоны, которые в изобилии добавляют в колбасы, растворимый кофе,фастфуд – настоящий стресс для организма, под воздействием которого иммуннаясистема перестает различать "свои" и "чужеродные" белки, включая механизмразрушения.Усугубляет ситуацию отсутствиережима питания, диеты, недостаток/дисбаланс аминокислот, микро– имакроэлементов, наличие в рационе значительного количества продуктов,раздражающих кишечник и затрудняющих проходимость.Поэтому лечение аутоиммунныхзаболеваний начинают с нормализации работы ЖКТ. Из всех существующих нынеметодик наибольшую эффективность и безопасность доказал метод палео-подхода.Оздоровление организмапосредством палео-подходаПалео-подход заметнопритормаживает атаку иммунной системы на организм, снимает обострение,способствует устойчивой ремиссии, улучшает состояние и при хроническихзаболеваниях неаутоиммунной группы.Придерживаясь указанной системы,можно избежать лечения сильнодействующими препаратами, которые дают тяжелыепобочные эффекты, однако полный отказ от медикаментов возможен не всегда.Палео-подход нормализует работупищеварительного тракта, снимает воспаление, способствует регенерации тканейпри синдроме "дырявого" кишечника.Какие продукты исключаютМетодика подразумевает отказ от продуктов, вызывающих воспалительныепроцессы в кишечнике, синдром "дырявого" кишечника, нарушение естественноймикрофлоры, нарушение проходимости. К ним относят:фастфуд;трансгенныежиры;продуктыс высоким гликемическим индексом;зерновые,бобовые;молочныепродукты;крахмалистыеовощи;пасленовыекультуры;орехии семена;острыеблюда.Какие продукты входят в диетуМясои птицаМясо – продукт, богатый витаминами и микроэлементами: витаминамигруппы В, А, D, E, K, необходимыми аминокислотами, цинком, железом и другимиминералами. Употребляют все виды мяса, субпродукты, кожу и соединительныеткани.РыбаНезаменимый источник омега-3, йода, селена, кальция, что особенноважно при исключении из рациона молочной продукции.КорнеплодыПолезны корнеплоды с низким содержанием крахмала: морковь, свекла,репа, сельдерей и пр. Они содержат необходимые углеводы, витамины, минералы,улучшают проходимость кишечника.Овощи(кроме пасленовых культур, которые раздражают кишечник)В овощах присутствует вещество, нейтрализующее вредные соединения,которые могут содержаться в мясе. Овощи способствуют хорошему перевариванию иусвоению мяса.ЗеленьАнтиоксидант и источник молодости. Она улучшает работусердечно-сосудистой системы, содержит кальций, необходимый для усвоениявитамина D и прочности опорно-двигательного аппарата.Фруктыи ягодыУмеренное количество разнообразных фруктов и ягод – источник природныхсахаров, антиоксидантов, витаминов и минералов, клетчатки.Омега-3,омега-6 и другие жирыБаланс омега-3 и омега-6, полученных из натуральных продуктов (мяса,рыбы, яйца, оливы, авокадо), препятствуют воспалительным процессам. Все жирынеобходимы для усвоения важных жирорастворимых витаминов, синтеза гормонов,построения клеточных мембран.Домашние соления и квашенияСоленые и квашеные овощи (огурцы, кабачки, морковь, капуста) –источник пробиотиков, восстанавливающих нормальную микрофлору ЖКТ.ВодаЧистая питьевая вода – лучший напиток. Вограниченных количествах допустим слабый чай без сахара. Можно готовитьсвежевыжатые соки и морсы из сладких ягод и фруктов без сахара.Образ жизниНеобходимое дополнение кпалео-диете – здоровый образ жизни, включающий:часов сна в темной, тихой комнате с доступом свежего воздуха;исключениестрессовых ситуаций;оптимальныйрежим труда, отдыха, физической активности;ежедневныезанятия физкультурой;3-разовоепитание без промежуточных перекусов.Когда здоровье восстановитсяАутоиммунные болезни насегодняшний день не подлежат полному исцелению, но после стабилизации здоровьяможно в небольших количествах 1–2 раза в неделю употреблять молочные продукты,пасленовые, особенно после термообработки, крупы.