Едва Екатерина Стриженова отметила 50-летний юбилей, как подоспели новости о том, что телеведущая готовится стать бабушкой. Журналистка в прекрасной форме – недавно она заявила, что похудела на 10 килограммов. Однако поклонники Стриженовой разволновались, не связано ли резкое похудение с проблемами со здоровьем.

Едва Екатерина Стриженова отметила 50-летний юбилей, как подоспели новости о том, что телеведущая готовится стать бабушкой. Журналистка в прекрасной форме – недавно она заявила, что похудела на 10 килограммов. Однако поклонники Стриженовой разволновались, не связано ли резкое похудение с проблемами со здоровьем."Всю свою жизнь ЕкатеринаСтриженова ведет борьбу с лишним весом. Она генетически склонна к полноте.Поэтому для того, чтобы быть в форме, ей постоянно приходится ограничиватьсебя в еде. И это дается с большим трудом. Тем не менее, сказать, что она плохо чувствует, нельзя", - рассказала Dni.RuПо ее словам, телеведущая умеет собрать волю вкулак и за нереально короткие сроки она способна обрести желаемую форму. "ЕслиЕкатерина захочет, то с легкостью может стать женщиной с идеальной фигурой. Нотут важно то, что такая красивая женщина как Стриженова, всегда может выглядетьпривлекательно. Истинная красота в обаянии, внутреннем душевном содержании иневероятной харизме", – уверена медиум.Несмотря на то, что Екатерина счастливав браке много лет, ее всю жизнь окружает множество поклонников, уверена Абравитова. "Это однозначно бодрити мотивирует телеведущую. Измен я не вижу, но внутри пары есть какой-то дух соперничества.Никто от друг друга ничего не скрывает, просто поддерживается некая интрига,перчинка в отношениях, чтобы быть в тонусе и не расслабляться", – сказала она.