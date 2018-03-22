Едва Екатерина Стриженова отметила 50-летний юбилей, как подоспели новости о том, что телеведущая готовится стать бабушкой. Журналистка в прекрасной форме – недавно она заявила, что похудела на 10 килограммов. Однако поклонники Стриженовой разволновались, не связано ли резкое похудение с проблемами со здоровьем.
Едва Екатерина Стриженова отметила 50-летний юбилей, как подоспели новости о том, что телеведущая готовится стать бабушкой. Журналистка в прекрасной форме – недавно она заявила, что похудела на 10 килограммов. Однако поклонники Стриженовой разволновались, не связано ли резкое похудение с проблемами со здоровьем.
"Всю свою жизнь Екатерина
Стриженова ведет борьбу с лишним весом. Она генетически склонна к полноте.
Поэтому для того, чтобы быть в форме, ей постоянно приходится ограничивать
себя в еде. И это дается с большим трудом. Тем не менее, сказать, что она плохо чувствует, нельзя", - рассказала Dni.Ru
По ее словам, телеведущая умеет собрать волю в
кулак и за нереально короткие сроки она способна обрести желаемую форму. "Если
Екатерина захочет, то с легкостью может стать женщиной с идеальной фигурой. Но
тут важно то, что такая красивая женщина как Стриженова, всегда может выглядеть
привлекательно. Истинная красота в обаянии, внутреннем душевном содержании и
невероятной харизме", – уверена медиум.
Несмотря на то, что Екатерина счастлива
в браке много лет, ее всю жизнь окружает множество поклонников, уверена Абравитова. "Это однозначно бодрит
и мотивирует телеведущую. Измен я не вижу, но внутри пары есть какой-то дух соперничества.
Никто от друг друга ничего не скрывает, просто поддерживается некая интрига,
перчинка в отношениях, чтобы быть в тонусе и не расслабляться", – сказала она.