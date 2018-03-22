Нелегальный игорный бизнес, пожалуй, единственный из криминальных видов обогащения, при котором жертвы сами, добровольно готовы отдать свои деньги мошеннику.

Казино закрылось совсем неожиданноНелегальный игорный бизнес, пожалуй, единственный из криминальных видов обогащения, при котором жертвы сами, добровольно готовы отдать свои деньги мошеннику, называющему себя по правилам игры «крупье» или «пит-босс». Вот и это подпольное «поле чудес» на окраине Казани, соблюдая все требования предприимчивых конспираторов, предоставляло азартным искателям и ловцам счастья иллюзию быстрого обогащения. Несмотря на крутые овраги, высокие заборы и многоступенчатую систему проверки клиентов заведения, оперативным сотрудникам удалось посетить место встречи игроманов, «одноруких бандитов» и рулеток, как принято говорить, со всеми вытекающими последствиями.На особом контролеОбеспечению экономической безопасности государства руководством страны уделяется самое пристальное внимание. Поэтому основные усилия МВД России в этой сфере сосредоточены на противодействии системной коррупции, снижении доли теневой экономики, в том числе связанной с незаконными финансовыми операциями, обналичиванием и выводом капиталов за рубеж; декриминализации стратегически важных отраслей экономики, пресечении хищений бюджетных средств. О результатах этой деятельности и задачах на перспективу рассказывает начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко.Жить с Богом в душе«На концертах я каждый раз удивляюсь, что в первых рядах стоят совсем молодые парни и девушки от 16 лет и старше. И они подпевают, то есть знают наши песни и получают от них удовольствие. Значит, нас слушает уже не одно поколение…» О своих эмоциях, семье, друзьях, интересных случаях из жизни читателям газеты «Щит и меч» рассказывает рок-музыкант, поэт, композитор, основатель групп «Бригада-С» и «Серьга» Сергей Галанин.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 11, а также на интернет-странице издания.