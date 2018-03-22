Космический корабль Союз МС-08 с тремя членами экипажа, стартовавший с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя Союз-ФГ, выведен на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции (МКС).

Космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами экипажа, стартовавший с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", выведен на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции (МКС).Об этом, как передает ТАСС, мировую общественность проинформировал представитель госкорпорации "Роскосмос", отметив, что стыковка "Союза" и МКС запланирована на вечера 23 марта.Двое суток космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд будут совершать автономный полет до стыковки с российским сегментом Международной космической станции.