Увеличение собственных доходов позволяет Костромской области выполнять соглашение с Министерством финансов по сокращению долговой нагрузки на бюджет. Сегодня депутаты Думы региона ..

Увеличение собственных доходов позволяет Костромской области выполнять соглашение с Министерством финансов по сокращению долговой нагрузки на бюджет. Сегодня депутаты Думы региона внесли изменения в бюджет. В результате, профицит областного бюджета вырос почти на четверть миллиарда рублей, увеличены доходы и расходы.Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Костромской области за январь-февраль выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11,4%. Так, поступления от налога на прибыль организаций выросли на 242,9 млн. рублей, налога на доходы физических лиц – на 150,8 млн. рублей.«Отрадно то, что у нас продолжается рост доходов. Несмотря на то, что первый квартал всегда тяжелый, мы на 11 процентов подросли. Результат налицо то, что мы за счет своих ресурсов увеличиваем налоговые и неналоговые доходы. Задача наша в этом направлении продолжать работать», - отметил председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.В результате увеличения доходной части, на 245,8 млн. рублей вырос профицит областного бюджета. Что позволяет выполнять условия соглашения с Министерством финансов по системному снижению долговой нагрузки региональной казны.В целом доходы областной казны внесенными поправками увеличены на 915,2 млн. рублей. Почти 450 млн. рублей из них – средства безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 76 млн. рублей – направят на ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, на ремонт моста через Волгу регион получит 209,9 млн. рублей, 115 млн. рублей – на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. Кроме того, предусмотрены безвозмездные поступления в размере 50,2 млн. рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.В ходе заседания депутаты проголосовали за изменения в структуре расходов областного бюджета. Так, дополнительные средства направлены на культуру (4,5 млн. рублей), здравоохранение (49,6 млн. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (22,5 млн. рублей). Увеличены суммы, предусмотренные на поддержку инвестиционной деятельности, помощь предприятиям АПК. Кроме того, на 13,8 млн. рублей выросли расходы на государственную программу социального развития сельских территорий.