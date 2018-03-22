Елена Летучая опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с популярной актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Пользователи Сети заявили в комментариях, что ведущая выглядит старше артистки.

Елена Летучая опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с популярной актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Пользователи Сети заявили в комментариях, что ведущая выглядит старше артистки.После ухода с Первого канала Елена Летучая не сидит без дела. Телеведущая отправилась в Испанию, где отдыхает в клинике, специализирующейся на красоте и восстановлении душевных сил. Регулярно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена публикует фото и видео с отдыха.Интересно, что в том же месте оказалась и популярная литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Летучая не упустила возможности и снялась с артисткой. Елена обнародовала видео, на котором запечатлена с Ингеборгой крупным планом. "Мы остановиться не можем, улыбаемся и улыбаемся🌈 и шлем Вам Лучики Летучики из Испании", – написала телеведущая.Однако вряд ли Летучая могла предположить, что некоторые подписчики своими комментариями унизят ее. Пользователи Сети заявили, что 39-летняя Елена выглядит куда старше 55-летней Ингеборги."бесподобная зажигательная улыбка Ингеборге! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "выглядит хорошо и по– видимому, к косметологу особо не ходит, носик присел, нужно корректировать 😜, а так ,генетика хорошая", "Ингеборга всегда с улыбкой на лице))) выглядит моложе Лены🤔 Вот, что значит: "маленькая собачка, до старости щенок", "да уж и правда дапкунайте выглядит моложе", "Ингеборга! Девушка без возраста!", "Зато Летучая с возрастом. С ее прическами и стилем одежды ей будто всегда 50-т", – высказались комментаторы.Ранее стало известно, что у Ингеборги Дапкунайте родился сын. Это выяснилось благодаря фильму, приуроченному к юбилею артистки – 20 января ей исполнилось 55 лет. Фильм, возможно, ничем не выделился бы на фоне прочих, если бы не последние две минуты. Ингеборга представила на суд зрителей своего сына Алекса, которому на вид не более двух лет. Кудрявый светловолосый малыш произвел фурор.