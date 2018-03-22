Лондон уговаривает европейские столицы брать с него пример. Тереза Мэй считает, что все страны ЕС должны выслать российских дипломатов.

Лондон уговаривает европейские столицы брать с него пример.Тереза Мэй считает, что все страны ЕС должны выслать российских дипломатов.Правительство Владимира Путина представляет серьезную угрозудля всей Европы. И такая ситуация будет длиться годами, если европейцы непредпримут решительных шагов. С таким посланием, по данным Bloomberg, намеренаобратиться 22 марта к своим коллегам Тереза Мэй на саммите ЕС.Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, чтона саммите ЕС будет обсуждаться вопрос Скрипаля. Канцлер Германии АнгелаМеркель на фоне этого призвала Россию доказать свою непричастность к инциденту.Осведомленные источники издания добавляют, что речи о санкциях пока не идет.Бывший офицер ГРУ, по совместительству – агент британскойразведки Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией попал под воздействиенервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери 4 марта. Спустя несколькочасов после инцидента, даже до начала расследования Лондон обвинил в отравленииМоскву. 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россияуказала на абсурдность обвинений и ответила зеркально, объявив персонами нонграта британских дипломатов.Российский МИД провел 21 марта брифинг по ситуациивокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери – при этомпредставитель Британии встречу бойкотировал. "Наверное, это еще однокрасноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросыи демонстрируется нежелание слышать хотькакие-то ответы", – заявил Песков, комментируя отсутствие главыбританской дипмиссии на брифинге.В МИДе тем временем подчеркнули, что Лондон лишьвыдвигает голословные обвинения, не предоставляя никаких доказательств и непозволяя российской стороне исследовать какие-либо улики. Все, что знает Россия– заявления британцев про какого-то "Новичка" и нападение России наАнглию. При этом речь в действительности идет о нападении на граждан России,напомнил директор департамента по вопросам нераспространенияи контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков. Дипломат подчеркнул,что российская сторона "в шоке" от экспертных оценокбританских политиков по этому делу.