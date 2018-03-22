Лондон уговаривает европейские столицы брать с него пример.
Тереза Мэй считает, что все страны ЕС должны выслать российских дипломатов.
Лондон уговаривает европейские столицы брать с него пример.
Тереза Мэй считает, что все страны ЕС должны выслать российских дипломатов.
Правительство Владимира Путина представляет серьезную угрозу
для всей Европы. И такая ситуация будет длиться годами, если европейцы не
предпримут решительных шагов. С таким посланием, по данным Bloomberg, намерена
обратиться 22 марта к своим коллегам Тереза Мэй на саммите ЕС.
Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что
на саммите ЕС будет обсуждаться вопрос Скрипаля. Канцлер Германии Ангела
Меркель на фоне этого призвала Россию доказать свою непричастность к инциденту.
Осведомленные источники издания добавляют, что речи о санкциях пока не идет.
Бывший офицер ГРУ, по совместительству – агент британской
разведки Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией попал под воздействие
нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери 4 марта. Спустя несколько
часов после инцидента, даже до начала расследования Лондон обвинил в отравлении
Москву. 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия
указала на абсурдность обвинений и ответила зеркально, объявив персонами нон
грата британских дипломатов.
Российский МИД провел 21 марта брифинг по ситуации
вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери – при этом
представитель Британии встречу бойкотировал. "Наверное, это еще одно
красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы
и демонстрируется нежелание слышать хоть
какие-то ответы", – заявил Песков, комментируя отсутствие главы
британской дипмиссии на брифинге.
В МИДе тем временем подчеркнули, что Лондон лишь
выдвигает голословные обвинения, не предоставляя никаких доказательств и не
позволяя российской стороне исследовать какие-либо улики. Все, что знает Россия
– заявления британцев про какого-то "Новичка" и нападение России на
Англию. При этом речь в действительности идет о нападении на граждан России,
напомнил директор департамента по вопросам нераспространения
и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков. Дипломат подчеркнул,
что российская сторона "в шоке" от экспертных оценок
британских политиков по этому делу.