Компании из Владимира получили возможность пользоваться лидирующей* на российском рынке виртуальной АТС.

Компании из Владимира получили возможность пользоваться лидирующей* на российском рынке виртуальной АТС.Директор по региональному развитию «Манго Телеком» Эльвира Рудакова сообщила, что телефонные номера в коде (4922) стали доступны пользователям платформы облачных коммуникаций MANGO OFFICE.Виртуальная АТС позволяет принимать и совершать телефонные звонки, используя только интернет-соединение, — без подключения к традиционным каналам телефонной связи и специального оборудования. Этот сервис лидирует* на российском рынке, им пользуются более 43,000 предприятий, включая компании малого бизнеса. По привлекательной цене и в рамках модели приобретения по подписке предоставляется широкий выбор профессиональных инструментов — голосовые приветствия, интерактивные меню, автоматические схемы распределения поступающих вызовов, алгоритмы снижения количества пропущенных обращений, функции записи разговоров, бизнес-аналитика.Компании, принимающие плотный поток звонков (продажи, обслуживание, поддержка), могут организовать на платформе MANGO OFFICE полноценный контакт-центр — с функциями активного контроля и управления задачами персонала в режиме реального времени. Для этого предназначено специальное облачное приложение — Центр обработки вызовов (ЦОВ) с расширенными функциями мониторинга и мгновенными уведомлениями при достижении критических показателей работы колл-центра (увеличение времени ожидания на линии, очереди обращений и т.д.). ЦОВ имеет встроенный конструктор скриптов и другие функции повышения качества работы операторов. Все телефонные номера MANGO OFFICE, в том числе новые (4922), — многоканальные, технически они способны обеспечивать до 100 соединений одномоментно.Внутри компании инструменты MANGO OFFICE формируют единую среду коммуникаций. Звонки между номерами, подключенными к общей виртуальной АТС, не тарифицируются вне зависимости от того, где физически находятся абоненты. Платформа включает также инструменты совместной работы — защищенный корпоративный мессенджер, виртуальные комнаты конференций и др.* По результатам исследования, проведенного агентством J’Son & Partners Consulting, «Манго Телеком» — лидер рынка по абонентам и выручке по итогам 2016 года.