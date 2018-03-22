Евросоюз осадил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В Брюсселе не собираются поддерживать главу правительства Соединенного Королевства и не намерены высылать российских дипломатов по примеру Лондона. Эксперты полагают, что Мэй просто указали на ее место в антироссийской истерии.

Евросоюз осадил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.В Брюсселе не собираются поддерживать главу правительства СоединенногоКоролевства и не намерены высылать российских дипломатов по примеру Лондона. Эксперты полагают, что Мэй просто указали на ее место в антироссийской истерии.Отравление бывшего сотрудника Главного разведывательногоуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери – первыйвнешнеполитический тест Великобритании после Брексита, и его Лондон не прошел,пишет влиятельное американское издание Bloomberg. Поих мнению, сделанное на этой неделе довольно мягкое заявление главывнешнеполитического ведомства ЕС демонстрирует ограниченный спектр влиянияЛондона в Европе.Это максимум, на что готов Евросоюз, отмечает политологВладимир Брутер. По его словам, в Брюсселе не готовы высылать дипломатов ипродолжать раскручивать эту историю, потому как не желают портить отношения сМосквой."Если безопасность в международной политике будет деградироватьбыстрей определенного уровня, Европа окажется крайней, и европейские лидеры этопонимают", – полагает аналитик. В Старом свете, добавил политолог, прекрасноосознают, что Лондон имеет гораздо более тесные связи с Вашингтоном, чем сБрюсселем.Доводы Великобритании в ее обвинениях в адрес России необоснованны,считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В интервью для представительглавы государства отметил, что если бы Скрипаль, работавший на британскуюразведку, действительно представлял угрозу для Москвы, то на ТуманныйАльбион его бы никто не отпустил. Тем не менее, Россияпошла на обмен предателя."Он не представлял для России никакой ценности, не имелникакого значения, вот его и отдали", – пояснил Песков. Кроме того,подчеркнул он, никто бы в здравом уме не пошел на отравление Скрипаля впреддверии президентских выборов и грядущего Чемпионата мира по футболу,который будет принимать Россия.Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 мартав бессознательном состоянии. Правоохранительные службы Соединенного Королевстваутверждают, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом"Новичок".В Лондоне разбираться не стали и тут же кинулись обвинять впроизошедшем Москву. Премьер-министр Тереза Мэй в качестве ответной мерыобъявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично,объявив персонами нон грата 23 сотрудников британского внешнеполитическоговедомства.