Стали известны подробности будней Меланьи Трамп в Белом доме. Близкий к окружению семьи американского президента источник сообщил о том, что ей совсем не нравится там жить и быть в эпицентре обсуждений.

Сталиизвестны подробности будней Меланьи Трамп в Белом доме. Близкий к окружению семьи американского президентаисточник сообщил о том, что ей совсем не нравится там жить и быть в эпицентреобсуждений.По словам инсайдера,жизнь Меланьи после инаугурации Дональда Трампа стала напоминать торнадо.Первая леди США в бешенстве из-за того, что ее жизнь своей динамичностью инепредсказуемостью стала напоминать торнадо.От роли жены главыгосударства бывшая модель явно устала. "Меланья изтех людей, кому нравится рутина. Она привыкла рано ложиться спать, рановставать, заботиться о себе и своей семье. А Дональду нравится мелькать потелевизору 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они абсолютно противоположные. Итот образ жизни, которые выбирает Трамп, не подходит для Меланьи", – приводитслова инсайдера People.Ондобавил, что происходящее сейчас – это "именно то, чего она не хотела". "Они смужем без преувеличения стали похожи на семью Кардашьян: ссоры, разводы,громкие заголовки в газетах", – заявил собеседник издания. Также он добавил, что зачастую первая леди даже не знает, что и сказать наофициальных мероприятиях. Меланья чувствует себя неловко, сидя за одним столомс политическими лидерами.Действительно, громкие заголовки впоследние месяцы не дают спокойно жить супругам. В начале этого года о своемромане с Дональдом Трампом рассказала порнозвезда Сторми Дэниелс. Артистка фильмовдля взрослых рассказала, что встречалась с Дональдом с 2006по 2010 год, в то время как он был женат на Меланье. В 2016-м, в преддвериипрезидентских выборов, адвокаты Трампа заплатили актрисе 130 тысяч долларов замолчание. И, разумеется, это не могло не ударить по отношениям американского лидерас супругой.