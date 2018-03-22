Стали
известны подробности будней Меланьи Трамп в Белом доме. Близкий к окружению семьи американского президента
источник сообщил о том, что ей совсем не нравится там жить и быть в эпицентре
обсуждений.
Стали
известны подробности будней Меланьи Трамп в Белом доме. Близкий к окружению семьи американского президента
источник сообщил о том, что ей совсем не нравится там жить и быть в эпицентре
обсуждений.
По словам инсайдера,
жизнь Меланьи после инаугурации Дональда Трампа стала напоминать торнадо.
Первая леди США в бешенстве из-за того, что ее жизнь своей динамичностью и
непредсказуемостью стала напоминать торнадо.
От роли жены главы
государства бывшая модель явно устала. "Меланья из
тех людей, кому нравится рутина. Она привыкла рано ложиться спать, рано
вставать, заботиться о себе и своей семье. А Дональду нравится мелькать по
телевизору 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они абсолютно противоположные. И
тот образ жизни, которые выбирает Трамп, не подходит для Меланьи", – приводит
слова инсайдера People.
Он
добавил, что происходящее сейчас – это "именно то, чего она не хотела". "Они с
мужем без преувеличения стали похожи на семью Кардашьян: ссоры, разводы,
громкие заголовки в газетах", – заявил собеседник издания. Также он добавил, что зачастую первая леди даже не знает, что и сказать на
официальных мероприятиях. Меланья чувствует себя неловко, сидя за одним столом
с политическими лидерами.
Действительно, громкие заголовки в
последние месяцы не дают спокойно жить супругам. В начале этого года о своем
романе с Дональдом Трампом рассказала порнозвезда Сторми Дэниелс. Артистка фильмов
для взрослых рассказала, что встречалась с Дональдом с 2006
по 2010 год, в то время как он был женат на Меланье. В 2016-м, в преддверии
президентских выборов, адвокаты Трампа заплатили актрисе 130 тысяч долларов за
молчание. И, разумеется, это не могло не ударить по отношениям американского лидера
с супругой.