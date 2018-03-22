Лолита Милявская дала откровенное интервью. Она рассказала о непростых отношениях с мужем и о будущем дочери.

Лолита Милявская дала откровенное интервью. Она рассказала о непростых отношениях с мужем и о будущем дочери.20 марта Лолита Милявская и ее супруг Дмитрий Иванов отметили восемь лет со дня свадьбы. Супруги много пережили. К примеру, не так давно артистка призналась, что ее муж состоял в секте, откуда она его, к счастью, вовремя вытащила. Тем не менее, артистка призналась, что счастлива в браке. "Счастливые. Каждый год. Несмотря на то что мы ругались вдрызг и бились насмерть. Иногда думала, вернусь домой, а Дима собрал вещи. Слава богу, он спокойнее меня, мудрее, выдержаннее и быстро отходит. Прекрасно понимаю, что у меня такой характер, с которым всем очень тяжело. Даже мне", – призналась певица.Кстати, сама Лолита предпочитает быстро забывать обиды. Она объяснила: "С возрастом начинаешь быстрее отходить, потому что появляется страх, что потом тебе не хватит именно этого одного дня, который ты провел в пустых обидах. Зачем сокращать жизнь себе и тому человеку, кто рядом с тобой?"По словам певицы, у ее мужа есть верный прием как сделать так, чтобы она быстро сменила гнев на милость. "Просто меня обнять. Как он говорит всегда: "Лолусечка, мне так тебя все время жалко, бедненькая моя". На меня не действуют ни подарки, ни цветы, вот когда подошли, прижали и сказали, что прощают за что-то и что жалко, – вот что важно. Димины объятия – лучшая таблетка в моей жизни. Я мужу своему благодарна за такое умение", – цитирует Лолиту Милявскую Woman`s Day.Зашла речь и о 19-летней дочери артистки Еве. Девушке 19 лет, она заканчивает 11 класс. Артистка поделилась планами на будущее наследницы. "Хочу, чтобы она сначала год походила на подготовительные курсы. Ева не мальчик, ей в армию не надо, можно не спешить. Но приблизительное направление есть. У дочери склонность к языкам. Она знает украинский, русский, английский, немецкий, учит самостоятельно французский. Всей семьей подталкиваем Еву к тому, чтобы она пошла учиться на переводчика, может быть, литературного. Еще не исключаю, что станет критиком. Она очень внимательно следит за тем, что происходит в области цирка. И поскольку свободно владеет английским, в курсе всего, что происходит в мире. Спросите ее про любую премьеру хоть ночью, она вам расскажет", – с гордостью рассказала о наследнице певица.