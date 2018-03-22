Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники М.Видео (входит в группу Сафмар Михаила Гуцериева) покупает сеть Эльдорадо (также входит в Сафмар) за 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства Эльдорадо.

Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) покупает сеть "Эльдорадо" (также входит в "Сафмар") за 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства "Эльдорадо".Как уточняет РИА Новости, "М.Видео" объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо".В рамках реализации сделки ООО "М.Видео Менеджмент" привлечет кредит в размере порядка 40 миллиардов рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 миллиардов рублей.Объединенной компанией продолжит управлять команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом "М.Видео" Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом.