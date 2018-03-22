К 2022 году на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена появятся две новые станции – Улица 800-летия Москвы и Дмитровское шоссе (Лианозово). В перспективе салатовая ветка будет продлена за МКАД – в поселок Северный. О планах по развитию линии рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

К 2022 году на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена появятся две новые станции – "Улица 800-летияМосквы" и "Дмитровское шоссе" ("Лианозово"). В перспективе"салатовая" ветка будет продлена за МКАД – в поселок Северный. О планах по развитию линии рассказал глава стройкомплекса столицы МаратХуснуллин.Он отметил, что в настоящее время ведется проектирование истроительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии в район Лианозово."Разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продлениеветки до поселка Северный за МКАД", – сказал Хуснуллин.На первом этапе – до конца 2021 года – линия будет продленана 3,7 километра. На этом участке откроются станции "Улица 800-летия Москвы" и"Лианозово" ("Дмитровское шоссе"). Дальнейшее продление "салатовой"ветки на север за МКАД ожидается уже после 2021 года, подчеркнул руководительмосковского стройкомплекса.По его словам, благодаря новому участку подземки разгрузитсяДмитровское шоссе, улучшится транспортное обслуживание населения сразунескольких московских районов: Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, атакже Бескудниковский.Кроме того, снизится нагрузка на существующие тампересадочные узлы. В целом из-за уменьшения интенсивности движения транспорта подорогам улучшится экологическая ситуация на севере города, отметил Хуснуллин.В четверг, 22 марта, открылся долгожданный участокЛюблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до"Селигерской". Он включает в себя станции "Окружная","Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Пассажирское движениезапустил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что геологическиеусловия в местах проходки тоннелей были сложными, и строителям зачастуюприходилось работать вручную."Однако, затраченные усилия окупят себя, ведь столицаполучила новый радиус метрополитена, который обеспечит доступ к этому видутранспорта для 450 тысяч москвичей", – сказал мэр. Благодаря новомуучастку подземки местные жители смогут сэкономить около 30 минут в пути,добавил он.Последние семь лет Московский метрополитен развиваетсястремительными темпами. В 2016 году столичная подземка перешагнула отметку в200 станций. В прошлом году состоялось открытие отрезка Люблинской-Дмитровскойлинии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской".Одновременно с продлением "салатовой" веткипродолжаются работы на участке Калининско-Солнцевской линии, которая будетпродлена от "Раменок" до "Рассказовки" уже этим летом. На линии появятся семь новых станций – "Мичуринский проспект","Очаково", "Говорово", "Солнцево","Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".