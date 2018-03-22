На базе станции метро Селигерская Люблинско-Дмитровской линии до конца 2020 года появится один из крупнейших в столице транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщил заместитель генерального директора по девелопменту АО Мосинжпроект Альберт Суниев.

На базе станции метро "Селигерская"Люблинско-Дмитровской линии до конца 2020 года появится один из крупнейших встолице транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщил заместительгенерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.По его словам, город уже определил инвестора, которыйзаймется строительством ТПУ. Он стал известен по итогу открытых электронныхторгов. "По нашим оценкам, полностью ТПУ будет сдан к 2021 году", – сказалСуниев.В составе транспортного узла появится автостанция, котораябудет обслуживать как междугородние, так и международные автобусные рейсы.Также ТПУ будет включать в себя парковочные пространства и стоянку для такси."Кроме того, в составе ТПУ планируется построить крупныймногофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе иресторанами", – добавил заместитель гендиректора по девелопменту АО"Мосинжпроект". В рамках реализации проекта транспортно-пересадочного узлазапланирована реконструкция прилегающих улиц, а также возведение новыхподъездов.Напомним, в четверг, 22 марта, состоялось открытие участка Люблинской-Дмитровскойлинии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" с тремястанциями: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и"Селигерская".По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столицаполучила новый радиус, который обеспечит доступ к подземке для 450 тысячжителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул, что проходка этогоучастка велась в сложных геологических условиях, иногда строителям приходилосьработать вручную.На этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не закончится.До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые станции:"Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" ("Дмитровскоешоссе"). А уже после 2021 года линия будет продленаза МКАД в поселок Северный.