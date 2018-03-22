В штатах Нью-Джерси и Делавэр объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне пришлось закрыть школы. Однако жителей непогода не огорчила - они отправились гулять в городские парки.

В штатах Нью-Джерси и Делавэр объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне пришлось закрыть школы. Однако жителей непогода не огорчила — они отправились гулять в городские парки.Это уже четвертый снежный шторм в регионе за последние три недели, сообщает телеканал "Россия 24". По прогнозам, он продлится до четверга, при этом на восточном побережье США может выпасть до 30 сантиметров снега.