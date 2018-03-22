22.03.2018

2018-03-22 20:35:33

На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку

Автомобиль Nissan врезался в остановку общественного транспорта. ДТП произошло в столичном районе Измайлово. За рулем иномарки находилась молодая женщина, передает .



Как установили правоохранители, после столкновения с Volkswagen, японская иномарка протаранила остановку. В результате инцидента пострадали атоледи и пожилая женщина, ждавшая автобус.