Взрыв на химзаводе в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу произошел во время чистки цистерны. Погибли шесть рабочих. В настоящее время огонь уже локализован, угрозы городу и предприятию нет.

Взрыв на чешском химическом предприятии прогремел во время чистки цистерны.Инцидент произошел в городе Кралупи-над-Влтавоу. Как сообщил мэр города Петер Голичек, рабочие чистили топливную цистерну, произошло самовозгорание и взрыв. В результате погибли 6 человек, еще несколько получили тяжелые травмы.Как сообщает ТАСС, в настоящее время огонь уже локализован. Угрозы городу и предприятию нет.