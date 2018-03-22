Ранее судимый житель Подмосковья подозревается в хищении из частного дома нагрудных знаков гражданской авиации, принадлежащих 68-летнему пенсионеру...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Внуково установлена причастность к краже у пенсионеров ранее задержанного за аналогичное противоправное деяние мужчины.В ОМВД России по району Внуково поступило заявление от 71-летней москвички о краже из частного дома, расположенного в столичном поселке Толстопальцево. Женщина сообщила о том, что обнаружила пропажу нагрудных знаков гражданской авиации, принадлежащих ее 68-летнему мужу.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению указанного преступления 62-летнего ранее судимого жителя Подмосковья, задержанного сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Внуково за совершение аналогичного противоправного деяния. Установлено, что злоумышленник через открытое кухонное окно в доме проник внутрь и похитил нагрудные знаки, которые в дальнейшем продал, а вырученные средства использовал по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Внуково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39