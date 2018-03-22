Жалуется на медиков в Москву. Сергей Плаксин попал на личный приём к председателю Следственного комитета России. Вдовец рассказал Александру Бастрыкину, что с июня 2016 года не может добиться привлечения медиков к ответственности за гибель жены. Напомним, Анна Бобрикова впала в кому после родов в областном перинатальном центре, потеряв много крови. Позже молодую маму перевели на лечение в Москву, но спасти женщину не удалось.

22.03.2018Жалуется на медиков в Москву. Сергей Плаксин попал на личный приём к председателю Следственного комитета России. Вдовец рассказал Александру Бастрыкину, что с июня 2016 года не может добиться привлечения медиков к ответственности за гибель жены. Напомним, Анна Бобрикова впала в кому после родов в областном перинатальном центре, потеряв много крови. Позже молодую маму перевели на лечение в Москву, но спасти женщину не удалось. Сергей Плаксин пожаловался Бастрыкину, что ни широкий общественный резонанс, ни привлечение СМИ дела с мертвой точки не сдвинуло. Вдовец надеется, что теперь все материалы о смерит его жены передадут федералам.Метки: криминал, медицина, следственный комитет, перинатальный центр, роженица, Бастрыкин, Плаксин