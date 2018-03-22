Украина – ключ к евроатлантической безопасности. За последние четыре года страна существенно приблизилась к стандартам НАТО, заявил председатель Военного комитета альянса Петр Павел. По мнению генерала, Киеву осталось дополнить картину маленькой деталью – стабильностью в украинском обществе.

Украина – ключ к евроатлантической безопасности. Запоследние четыре года страна существенно приблизилась к стандартам НАТО, заявилпредседатель Военного комитета альянса Петр Павел. По мнению генерала, Киевуосталось дополнить картину маленькой деталью – стабильностью в украинскомобществе.Оборонительные реформы, проведенные на Украине, натовскогогенерала впечатляют. Поэтому альянс продолжит поддерживать Киев. НезависимаяУкраина, преданная демократии и верховенству права, "является ключом кевроатлантической безопасности". Не хватает ей только стабильности."Безопасность и стабильность взаимосвязаны: если странабезопасна и стабильна, это оказывает положительное влияние на соседние страны ина весь регион. Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности.Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", – заявил Петр Павел винтервью немецкому изданию Deutsche Welle.Североатлантический альянс наращивает помощь Украине вреформировании армии с 2014 года. За три с лишним года НАТО создала десятьтрастовых фондов, страны альянса обязались предоставить через эти фонды Киеву40 миллионов евро, сообщил Павел. Генерал отметил успехи украинцев в тренировкисолдат, в военной медицине, логистике и даже в развитии военно-морских сил.Есть движение и в реформе сил специальных операций и десантно-штурмовых войскУкраины. По данным натовского представителя, в 2017 году альянс реализовалболее 200 мероприятий для поддержания ВСУ.Журналисты прямо спросили генерала: насколько реалистичнацель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами НАТО.Павел ушел от ответа – лишь отметив, что ВСУ повышают боеготовность, участвуя вразличных учениях и миссиях альянса.