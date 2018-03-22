Украина – ключ к евроатлантической безопасности. За
последние четыре года страна существенно приблизилась к стандартам НАТО, заявил
председатель Военного комитета альянса Петр Павел. По мнению генерала, Киеву
осталось дополнить картину маленькой деталью – стабильностью в украинском
обществе.
Украина – ключ к евроатлантической безопасности. За
последние четыре года страна существенно приблизилась к стандартам НАТО, заявил
председатель Военного комитета альянса Петр Павел. По мнению генерала, Киеву
осталось дополнить картину маленькой деталью – стабильностью в украинском
обществе.
Оборонительные реформы, проведенные на Украине, натовского
генерала впечатляют. Поэтому альянс продолжит поддерживать Киев. Независимая
Украина, преданная демократии и верховенству права, "является ключом к
евроатлантической безопасности". Не хватает ей только стабильности.
"Безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна
безопасна и стабильна, это оказывает положительное влияние на соседние страны и
на весь регион. Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности.
Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", – заявил Петр Павел в
интервью немецкому изданию Deutsche Welle.
Североатлантический альянс наращивает помощь Украине в
реформировании армии с 2014 года. За три с лишним года НАТО создала десять
трастовых фондов, страны альянса обязались предоставить через эти фонды Киеву
40 миллионов евро, сообщил Павел. Генерал отметил успехи украинцев в тренировки
солдат, в военной медицине, логистике и даже в развитии военно-морских сил.
Есть движение и в реформе сил специальных операций и десантно-штурмовых войск
Украины. По данным натовского представителя, в 2017 году альянс реализовал
более 200 мероприятий для поддержания ВСУ.
Журналисты прямо спросили генерала: насколько реалистична
цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами НАТО.
Павел ушел от ответа – лишь отметив, что ВСУ повышают боеготовность, участвуя в
различных учениях и миссиях альянса.