× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-nazvana-stoimost-proezda-po-platnoj-trasse-iz-moskvy-v-sankt-peterburg.html" target="_blank">Названа стоимость проезда по платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург</a> - К концу нынешнего года, наконец, должно быть запущено движение автомобилей по скоростной автодороге, которая свяжет между собой две столицы. В Автодоре уже сообщили, сколько будет стоить проезд для легковых автомобилей.