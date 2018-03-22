Анджелину Джоли засняли на прогулке с детьми. По мнению многочисленных поклонников, голливудская дива буквально тает на глазах.

Анджелину Джоли засняли на прогулке с детьми. По мнению многочисленных поклонников, голливудская дива буквально тает на глазах.Благодаря работе папарацци общественность может увериться в том, что вне камер их кумиры ведут самый обычный образ жизни. К примеру, на днях фотографы подловили Анджелину Джоли, которая прогуливалась по Лос-Анджелесу вместе с дочками Захарой и Вивьен. И если девочки были одеты весьма легко (на Вивьен кофточка с коротким рукавом, а Захара – в толстовке), то Анджелина облачилась для выхода в свет в черное лаконичное пальто длиной ниже колен. Голливудская дива дополнила образ замшевыми сапогами и большой сумкой через плечо.Актрису с детьми сопровождал охранник внушительной наружности. Папарацци сняли Джоли с девочками в тот момент, когда те лакомились мороженым. Несмотря на то, что, по всей видимости, Анджелина никак не ограничивает себя в еде, многочисленные поклонники забили тревогу. В социальных сетях пользователи высказали утверждение, что Джоли буквально тает на глазах. И то обстоятельство, что артистка кутается в теплое пальто, является тревожным знаком."Какие красавицы! Но Энджи опять похудела((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Джоли схуднула. Хотя куда уж больше", "боже, какая же она худая((", "сколько можно худеть? даже мороженое не помогает(", "Ешь-не ешь сладкое, а не в коня корм...", "Не идет Анджелине черный цвет. Она совсем худая с ним", "Толстей!!! Энджи толстей!!! Ты так краше станешь)" – прокомментировали фотографии поклонники.