Американские стражи порядка арестовали двух мужчин из-за наплевательского отношения к родственнице-инвалиду. Отсутствие должного ухода привело к тому, что ее ноги съели
насекомые.
Американские стражи порядка арестовали двух мужчин из-за наплевательского отношения к родственнице-инвалиду. Отсутствие должного ухода привело к тому, что ее ноги съели
насекомые.
В один из домов Джорджии (США) по вызову приехали парамедики. Им сообщили,
что в нем находится человек в критическом состоянии. Войдя в помещение
сотрудники скорой увидели ужасающую картину. На полотне для перемещения людей с
лишним весом сидела пожилая хозяйка дома. Женщина была накрыта простыней. Вся
ее "лежанка" была коричневого цвета и сплошь вымазана фекалиями, сообщает Daily
Star.
Пол ровным слоем покрывал мусор. Вокруг царила абсолютная антисанитария. При
осмотре медики выяснили, что ноги инвалида почернели и стали разлагаться. Более
того, конечности были покрыты плотоядными насекомыми.
54-летний муж и 18-летний сын хозяйки были арестованы подозрению в
пренебрежении по отношению к людям с ограниченными возможностями. Полицейский
написал в своем отчете: "Когда я впервые зашел через входную дверь, то
запах человеческих фекалий и мусора едва не сбил меня с ног".
Стать жертвой плохой санобработки можно не только из-за попустительства
родственников. Опасности могут подстерегать даже в медицинских учреждениях. Бенжамин
ЛаМонтэн скончался через два дня после того, как ему сделали простую операцию у
стоматолога. 18-летнему подростку удалили зуб мудрости и отпустили домой, после
чего он умер. Опасные бактерии, попавшие в кровь парня, съели его мышцы и ткани
изнутри.