Американские стражи порядка арестовали двух мужчин из-за наплевательского отношения к родственнице-инвалиду. Отсутствие должного ухода привело к тому, что ее ноги съели насекомые.

Американские стражи порядка арестовали двух мужчин из-за наплевательского отношения к родственнице-инвалиду. Отсутствие должного ухода привело к тому, что ее ноги съелинасекомые.В один из домов Джорджии (США) по вызову приехали парамедики. Им сообщили,что в нем находится человек в критическом состоянии. Войдя в помещениесотрудники скорой увидели ужасающую картину. На полотне для перемещения людей слишним весом сидела пожилая хозяйка дома. Женщина была накрыта простыней. Всяее "лежанка" была коричневого цвета и сплошь вымазана фекалиями, сообщает DailyStar.Пол ровным слоем покрывал мусор. Вокруг царила абсолютная антисанитария. Приосмотре медики выяснили, что ноги инвалида почернели и стали разлагаться. Болеетого, конечности были покрыты плотоядными насекомыми.54-летний муж и 18-летний сын хозяйки были арестованы подозрению впренебрежении по отношению к людям с ограниченными возможностями. Полицейскийнаписал в своем отчете: "Когда я впервые зашел через входную дверь, тозапах человеческих фекалий и мусора едва не сбил меня с ног".Стать жертвой плохой санобработки можно не только из-за попустительствародственников. Опасности могут подстерегать даже в медицинских учреждениях. БенжаминЛаМонтэн скончался через два дня после того, как ему сделали простую операцию устоматолога. 18-летнему подростку удалили зуб мудрости и отпустили домой, послечего он умер. Опасные бактерии, попавшие в кровь парня, съели его мышцы и тканиизнутри.