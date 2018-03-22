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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-novyj-volkswagen-touareg-sroki-poyavleniya-v-rossii.html" target="_blank">Новый Volkswagen Touareg: сроки появления в России</a> - Компания Volkswagen вот-вот официально представит новое поколение своего премиум-кроссовера, который пользуется спросом и на нашем рынке. АвтоВести узнали, когда Touareg поступит в продажу на российском рынке.