Вслед за полузащитником мадридского Реала Иско, который летом может перейти в Барселону, покинуть Королевский клуб может и игрок обороны Рафаэль Варан. 24-летнего француза в своем составе хотят видеть руководители английского Манчестер Юнайтед.

Вслед за полузащитником мадридского "Реала" Иско, который летом может перейти в "Барселону", покинуть "Королевский клуб" может и игрок обороны Рафаэль Варан. 24-летнего француза в своем составе хотят видеть руководители английского "Манчестер Юнайтед".Некоторое время назад и сам Варан сообщил журналистам о том, что у него самого и его агентов были контакты с представителями манкунианского клуба, напоминает "Спорт-экспресс". Правда, по словам оборонца, он контактировал со скаутами английского клуба, но не главным тренером команды португальцем Жозе Моуринью.Теперь источник в стане "красных дьяволов" дал информацию, что владельцы "МЮ" готовы заплатить за французского защитника 50 млн фунтов или 57,2 млн евро, сообщает британская Mirror. Варан выступает за "Реал" с 2011 года и его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.