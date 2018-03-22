Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Спортсмен неожиданно удивил своим результатом, особенно после скандального фиаско в Пхенчхане.

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Спортсмен неожиданно удивил своим результатом, особенно после скандального фиаско в Пхенчхане.Заслуженный мастер спорта по фигурномукатанию Михаил Коляда, открывавший последнюю разминку, убрал из своей программытак называемый зубцовый прыжок, который у него не получался на Олимпиаде. Такимобразом, спортсмен блестяще откатал короткую программу и сумел показать близкийк лучшему результату сезона итог, который составил 100,08 балла.Коляду сумелопередить лишь американец Нэтан Чен. Серебряный медалист Пхенчхана, японец СомаУно занял пятое место, споткнувшись на каскаде и не выполнив ряд важных для выступления элементов. Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустил чемпионат мираиз-за затянувшегося лечения травмыноги. Еще один российский фигурист Дмитрий Алиев допустил ошибку и струдом устоял после тройного лутца. В итоге он занимает после короткойпрограммы 13-е место, набрав 82,15 балла.Напомним,что Михаил Коляда дважды упал на лед во время выступления командныхсоревнований фигуристов на Олимпиаде-2018. Спортсмен стал восьмым в короткойпрограмме. Своим неудачным прокатом он сильно осложнил россиянам борьбу запризовые места. Михаил получил от судей 74,36 балла. Сразу после провальноговыступления фигурист не стал давать интервью прессе."Получилось,что откатал без трех элементов. На это тяжело даже смотреть. Он не боролся, некатался. Он так всегда делает, он никогда не борется. У него большой прыжок, оночень легкий, и фигуристы, у которых есть такой шикарный прыжок, обычно неборются. Или идеально, или никак. Но здесь соревнования и говорить что-либобесполезно", – говорила о выступлении фигуриста заслуженный тренер ТатьянаТарасова.