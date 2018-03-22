В Ростовской области из-за гололеда перевернулась фура, перекрыв движение по трассе М-4 Дон. В объектив видеорегистратора попал момент дорожно-транспортного происшествия.

В Ростовской области из-за гололеда перевернулась фура, перекрыв движение по трассе М-4 "Дон". В объектив видеорегистратора попал момент дорожно-транспортного происшествия.Авария произошла днем 19 марта на 1027 километре федеральной трассы, перед поворотом на аэропорт Платов. На кадрах видно, как водитель большегруза пытается остановиться перед притормозившим потоком автомобилей, но фуру заносит — она заваливается на бок, перегородив обе полосы движения."26-летний водитель большегруза марки Renault потерял управление на скользкой дороге и допустил опрокидывание автомобиля", — сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.В аварии никто серьезно не пострадал, водитель получил лишь небольшие царапины. Но из-за ДТП на трассе на несколько часов образовался многокилометровый затор.