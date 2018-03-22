Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes огласил рейтинг самых надежных российских банков 2018 года. Лидирующую строку в списке занял Росбанк.

Авторитетный финансово-экономический журналForbes огласил рейтинг самых надежных российских банков 2018 года. Лидирующую строку в списке занял Росбанк.Государственныебанки не перестают наращивать свое влияние в финансовом секторе. Если в 2017году в группе с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их сталопять. При этом сократилось число частных игроков – во второй группе надежности былинационализированы банк "ФК Открытие" и Промсвязьбанк.Поверсии Forbes, рейтинг возглавил Росбанк. Вторую и третью позицииразделили Юникредит банк и Райффайзенбанк, которые являются "дочками"иностранных кредитных учреждений. Возглавлявший прошлогодний список Сбербанк вэтот раз оказался на четвертой строчке.Всего вкатегории самых надежных оказались 13 кредитных организаций против 11 годомранее. Места с пятого по тринадцатое занимают соответственно Ситибанк, "Нордеа", ВТБ, Bank of China,"Интеза", Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и банк"Российский капитал". При этом "Нордеа" и "Российскийкапитал" впервые оказались в этой категории, сообщает Forbes.Отмечается, что все участникипрошлогоднего рейтинга надежности пережили зачистку финансового сектора БанкомРоссии. Ни один из них не был лишен лицензии, банки лишь переходили под государственныйконтроль. Эксперты не обещают, что все банки из нового топ-листа спокойнопереживут текущий год, поэтому они рекомендуют обращать внимание на банки изгрупп с наиболее высокими рейтингами.Как поясняет издание, перед составлением списка редакция проанализировала финансовые показатели ведущих кредитныхорганизаций России. Высокая позиция в рейтинге надежности дает определеннуюгарантию, что на банк можно опираться при принятии решения о вложениях.