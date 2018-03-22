Полицейские из американского штата Аризона разместили в соцсетях видеозапить наезда беспилотника Uber на человека. Под колесами умного автомобиля погибла велосипедистка.

Полицейские из американского штата Аризона разместили в соцсетях видеозапитьнаезда беспилотника Uber на человека. Под колесами "умного" автомобиля погибла велосипедистка.В салоне находился водитель, однако транспортное средство двигалось наавтоматике. Ни владелец машины, ни камеры автомобиля не смогли вовремя заметить женщину. Транспортное средство не затормозило. Жертвой аварии стала ЭлейнХерцберг – 49 лет."Группа полицейских города Темпе активно изучает подробности трагическогоинцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим всю имеющуюся информацию, кактолько она появится у нас", – говорится в сообщении полиции в Twitter. Также стражи порядка заявили, что не считают виноватой в смертельной аварии автоматику Uber.