Полицейские из американского штата Аризона разместили в соцсетях видеозапить
наезда беспилотника Uber на человека. Под колесами умного автомобиля погибла велосипедистка.
Полицейские из американского штата Аризона разместили в соцсетях видеозапить
наезда беспилотника Uber на человека. Под колесами "умного" автомобиля погибла велосипедистка.
В салоне находился водитель, однако транспортное средство двигалось на
автоматике. Ни владелец машины, ни камеры автомобиля не смогли вовремя заметить женщину. Транспортное средство не затормозило. Жертвой аварии стала Элейн
Херцберг – 49 лет.
"Группа полицейских города Темпе активно изучает подробности трагического
инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим всю имеющуюся информацию, как
только она появится у нас", – говорится в сообщении полиции в Twitter. Также стражи порядка заявили, что не считают виноватой в смертельной аварии автоматику Uber.