Депутат Верховной рады Надежда Савченко, кажется,
поплатилась за свои выпады в адрес нынешней украинской власти. В четверг, 22
марта, правоохранители задержали ее прямо в стенах парламента.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, кажется,
поплатилась за свои выпады в адрес нынешней украинской власти. В четверг, 22
марта, правоохранители задержали ее прямо в стенах парламента.
Верховная рада лишила народного депутата неприкосновенности,
дав согласие на ее привлечение к уголовной ответственности. Генеральная
прокуратура Украины подозревает ее в подготовке террористического акта в здании
парламента.
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко
якобы планировала установить гранатометы на Трухановом острове на Днепре и
обстрелять центр Киева. "Это был теракт, направленный на свержение
украинского государства", – заявил он.
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