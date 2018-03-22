Депутат Верховной рады Надежда Савченко, кажется, поплатилась за свои выпады в адрес нынешней украинской власти. В четверг, 22 марта, правоохранители задержали ее прямо в стенах парламента.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, кажется,поплатилась за свои выпады в адрес нынешней украинской власти. В четверг, 22марта, правоохранители задержали ее прямо в стенах парламента.Верховная рада лишила народного депутата неприкосновенности,дав согласие на ее привлечение к уголовной ответственности. Генеральнаяпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке террористического акта в зданиипарламента.По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченкоякобы планировала установить гранатометы на Трухановом острове на Днепре иобстрелять центр Киева. "Это был теракт, направленный на свержениеукраинского государства", – заявил он.Новость дополняется.