Толпа подростков жестко покалечила семиклассника во Владимирской области. Сообщается, что причиной расправы стали неосторожные высказывания парня.

Толпа подростков жесткопокалечила семиклассника во Владимирской области. Сообщается, что причинойрасправы стали неосторожные высказывания парня.На шокирующей своейжестокостью видеозаписи девятиклассники ногами избивают мальчика, которыйпросит ребят прекратить издевательства, что еще больше раззадоривает хулиганов.За кадром можно услышать голос девушки, которая, предположительно, и являетсяоператором ролика, сообщает . Судя по диалогу, которыйможно разобрать среди потока матерных слов, жертва сболтнула что-то лишнее. "Яправда такого не говорил, могу хоть чем поклясться! Я сейчас сдохну!" – выкрикиваетмальчик, однако это не облегчило его участи. В ответ он получил лишь: "Я б тебявообще убил!".