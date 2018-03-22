Президент французского клуба Пари Сен-Жермен Нассер аль-Хелайфи заинтересован в услугах главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана. Нынешний наставник ПСЖ Унаи Эмери, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона.

Президент французского клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер аль-Хелайфи заинтересован в услугах главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана. Нынешний наставник "ПСЖ" Унаи Эмери, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона.Несмотря на то что у французского специалиста контракт со "сливочными" действует до 2020 года, руководство "Пари Сен-Жермен" хочет, чтобы Зидан уже нынешним летом оказался в их клубе. При этом Нассер аль-Хелайфи предложил тренеру самому определить себе зарплату, сообщает еженедельник "Футбол".Наставник мадридского "Реала" пока никак не прокомментировал предложение французского клуба.