В ходе заседания правительства РФ в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года, которая коснется 4 миллионов человек.

В ходе заседания правительства РФ в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года, которая коснется 4 миллионов человек, передает "Интерфакс"."Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля", — сказал Медведев. Он напомнил, что индексация осуществляется ежегодно.По словам главы российского кабмина, в документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. "Мы направляем на эти цели порядка 10 миллиардов рублей"Медведев отметил, что будут также повышены некоторые другие выплаты, касающиеся некоторых категорий пенсионеров.