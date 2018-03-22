Великобритания не оставляет попыток раскрутить маховик антироссийской истерии в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В своих безосновательных обвинениях Лондон опустился до того, что начал сравнить Россию с нацистской Германией. В Москве жестко отреагировали на очередной антироссийский выпад.

Великобритания не оставляет попыток раскрутить маховикантироссийской истерии в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля в Солсбери. В своих безосновательных обвинениях Лондон опустился дотого, что начал сравнить Россию с нацистской Германией. В Москве жесткоотреагировали на очередной антироссийский выпад."Совершенно отвратительными" назвалпресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков слова депутата британского парламента от Лейбористскойпартии Яна Остина, который позволил себе сравнить предстоящий Чемпионат мира пофутболу с летней Олимпиадой 1936 года в Берлине."Путин собираетсяиспользовать его (Чемпионат мира. – Прим.Ред.), как Гитлер использовалОлимпийские игры 1936 года", – сказал депутат. Это, мягко скажем,сомнительное заявление, поддержал глава внешнеполитического ведомстваСоединенного Королевства Борис Джонсон.По словам Пескова, делать подобные заявления не подобаетминистру иностранных дел любого государства. В Москве отметили, что проводитьтакие параллели как минимум недостойно. Как подчеркнули в российском МИДе, нашастрана отдала миллионы жизней в борьбе с нацизмом и фашизмом. Спикервнешнеполитического ведомства Мария Захарова, глядя на поведение британскогоминистра иностранных дел, предположила, что тот "отравлен ядом ненависти излобы".Напомним, ранее Джонсон уже "отличался" откровенно хамскими,бессовестными и циничными пассажами в адрес России и ее первых лиц. На дняхруководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства заявил опричастности Владимира Путина к инциденту со Скрипалем.По его словам, российский лидер якобы лично принял решениеоб использовании против экс-сотрудника ГРУ отравляющего вещества"Новичок". "Есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем",– заявил британский министр.Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ)Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая к отцу из Москвы, были найдены 4марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон утверждает, что они былиотравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".Британское руководство не стало разбираться в ситуации икинулось обвинять в произошедшем Москву. Премьер-министр Тереза Мэй в качествеответной меры заявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответиласимметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британскоговнешнеполитического ведомства.