Великобритания не оставляет попыток раскрутить маховик
антироссийской истерии в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля в Солсбери. В своих безосновательных обвинениях Лондон опустился до
того, что начал сравнить Россию с нацистской Германией. В Москве жестко
отреагировали на очередной антироссийский выпад.
Великобритания не оставляет попыток раскрутить маховик
антироссийской истерии в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля в Солсбери. В своих безосновательных обвинениях Лондон опустился до
того, что начал сравнить Россию с нацистской Германией. В Москве жестко
отреагировали на очередной антироссийский выпад.
"Совершенно отвратительными" назвал
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков слова депутата британского парламента от Лейбористской
партии Яна Остина, который позволил себе сравнить предстоящий Чемпионат мира по
футболу с летней Олимпиадой 1936 года в Берлине.
"Путин собирается
использовать его (Чемпионат мира. – Прим.Ред.), как Гитлер использовал
Олимпийские игры 1936 года", – сказал депутат. Это, мягко скажем,
сомнительное заявление, поддержал глава внешнеполитического ведомства
Соединенного Королевства Борис Джонсон.
По словам Пескова, делать подобные заявления не подобает
министру иностранных дел любого государства. В Москве отметили, что проводить
такие параллели как минимум недостойно. Как подчеркнули в российском МИДе, наша
страна отдала миллионы жизней в борьбе с нацизмом и фашизмом. Спикер
внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глядя на поведение британского
министра иностранных дел, предположила, что тот "отравлен ядом ненависти и
злобы".
Напомним, ранее Джонсон уже "отличался" откровенно хамскими,
бессовестными и циничными пассажами в адрес России и ее первых лиц. На днях
руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства заявил о
причастности Владимира Путина к инциденту со Скрипалем.
По его словам, российский лидер якобы лично принял решение
об использовании против экс-сотрудника ГРУ отравляющего вещества
"Новичок". "Есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем",
– заявил британский министр.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ)
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая к отцу из Москвы, были найдены 4
марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон утверждает, что они были
отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Британское руководство не стало разбираться в ситуации и
кинулось обвинять в произошедшем Москву. Премьер-министр Тереза Мэй в качестве
ответной меры заявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила
симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского
внешнеполитического ведомства.