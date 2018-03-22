Как сообщил источник в правоохранительных органах, в подмосковной Барвихе известный певец Витас открыл рядом со своим загородным домом стрельбу из пистолета холостыми патронами. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции взяли с артиста объяснения.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в подмосковной Барвихе известный певец Витас открыл рядом со своим загородным домом стрельбу из пистолета холостыми патронами. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции взяли с артиста объяснения.По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области, в Одинцовском районе были слышны хлопки, по факту возникновения которых в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости. При этом имя правонарушителя не называется. Известно, что певец Витас (настоящие имя и фамилия – Виталий Грачев) также родился в 1979 году.Ранее сообщалось, что несколько лет назад по решению суда по делу о нападении на полицейского эстрадный исполнитель Витас заплатил штраф в 100 тысяч рублей.