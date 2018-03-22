Пятикратная
чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Юлия Ефимова похвасталась своими
формами. 25-летняя спортсменка выложила в Instagram фото в купальнике.
Пятикратная
чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Юлия Ефимова похвасталась своими
формами. 25-летняя спортсменка выложила в Instagram фото в купальнике.
Армия поклонников пловчихи, завоевавшей несколько наград на летних Играх-2016
в Рио-де-Жанейро, растет день ото дня. Болельщики не перестают восхищаться как спортивными
достижениями Юлии Ефимовой, так и ее внешними данными.
На днях девушка опубликовала в своем микроблоге два фото в купальниках,
продемонстрировав идеальную фигуру. "Говорят у пловчих плохие фигуры! И что
теперь делать? Как дальше жить?" – подписала один из снимков спортсменка.
Поклонники поддержали Юлию, отметив, что она
может позволить себе любые наряды благодаря стройной и подтянутой фигуре,
передает "Отличная серия фото в купальниках! Ждем продолжения", "Шикарная
фигура", "Лучшая и самая крутая и самая красивая фигура", "Ты восхитительна",
– прокомментировали снимки пользователи Сети.
Известно, что пловчиха ведет активный образ жизни, следит за своим рационом
и старается как можно больше времени уделять спорту, так как именно благодаря
постоянным тренировкам Ефимовой удается показывать высокие результаты на
международных соревнованиях.
По словам россиянки,
плавать ее научил отец, будучи тренером в этом виде спорта. Первые уроки по
плаванию девочка получила дома, устраивая заплывы в ванной. Тогда семья будущей
чемпионки жали в Грозном. Помимо плавания Юлия занималась акробатикой,
рисованием и танцами.