Пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Юлия Ефимова похвасталась своими формами. 25-летняя спортсменка выложила в Instagram фото в купальнике.

Пятикратнаячемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Юлия Ефимова похвасталась своимиформами. 25-летняя спортсменка выложила в Instagram фото в купальнике.Армия поклонников пловчихи, завоевавшей несколько наград на летних Играх-2016в Рио-де-Жанейро, растет день ото дня. Болельщики не перестают восхищаться как спортивнымидостижениями Юлии Ефимовой, так и ее внешними данными.На днях девушка опубликовала в своем микроблоге два фото в купальниках,продемонстрировав идеальную фигуру. "Говорят у пловчих плохие фигуры! И чтотеперь делать? Как дальше жить?" – подписала один из снимков спортсменка.Поклонники поддержали Юлию, отметив, что онаможет позволить себе любые наряды благодаря стройной и подтянутой фигуре,передает "Отличная серия фото в купальниках! Ждем продолжения", "Шикарнаяфигура", "Лучшая и самая крутая и самая красивая фигура", "Ты восхитительна",– прокомментировали снимки пользователи Сети.Известно, что пловчиха ведет активный образ жизни, следит за своим рациономи старается как можно больше времени уделять спорту, так как именно благодаряпостоянным тренировкам Ефимовой удается показывать высокие результаты намеждународных соревнованиях.По словам россиянки,плавать ее научил отец, будучи тренером в этом виде спорта. Первые уроки поплаванию девочка получила дома, устраивая заплывы в ванной. Тогда семья будущейчемпионки жали в Грозном. Помимо плавания Юлия занималась акробатикой,рисованием и танцами.