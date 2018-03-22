Одержали очередную победу. Владимирское Торпедо обыграло соперников из Подмосковья. Контрольный поединок на домашней арене прошел 21 марта. Подмосковный коллектив Знамя труда несколько раз атаковал ворота, но вратарь Артём Ковешников спас команду от гола.

22.03.2018Одержали очередную победу. Владимирское "Торпедо" обыграло соперников из Подмосковья. Контрольный поединок на домашней арене прошел 21 марта. Подмосковный коллектив "Знамя труда" несколько раз атаковал ворота, но вратарь Артём Ковешников спас команду от гола. У "чёрно-белых" же долго не получалось использовать моменты у ворот соперников, но за 10 минут до конца встречи Александр Туршаков забил победный гол. Счёт мачта 1:0. К слову, это уже пятая подряд победа "чёрно-белых".Метки: спорт, футбол, "Торпедо", матч, гол