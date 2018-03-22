Полицейские установили местонахождение 53 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, 4 лиц пропавших без вести, идентифицировали личности 2 неопознанных трупов.

В целях розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия, а так же розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, с 14 по 15 марта текущего года на территории Владимирской области проведена ежеквартальная ведомственная оперативно-профилактическая операция «Розыск».За два дня проведенных оперативных мероприятий полицейскими задержаны 53 гражданина, подозреваемые в совершении преступлений, в том числе 17 – находившихся в федеральном розыске. Так, сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД установили местонахождение и задержали находившихся в федеральном розыске 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 с.158 УК РФ (кража) и 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Также в ходе операции было установлено местонахождение 4 лиц, заявленных как без вести пропавшие, идентифицированы личности 2 ранее обнаруженных на территории региона трупов.