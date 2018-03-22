По заявлению местной жительницы, обратившейся с заявлением о том, что наблюдала в небе неопознанные летающие объекты, ГУМВД по Нижегородской области организовало проверку.

По заявлению местной жительницы, обратившейся с заявлением о том, что наблюдала в небе неопознанные летающие объекты, ГУМВД по Нижегородской области организовало проверку, передает РИА Новости."Заявление поступило 20 марта. Женщина уверяет, что видела в небе три НЛО. В настоящее время проводится проверка по данному заявлению", — сказал представитель ГУМВД.Он отметил, что НЛО женщина видела над аэропортом Стригино в Нижнем Новгороде.